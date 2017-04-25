Суммарные инвестиции в разработку блока АЧГ составили $30 млрд - SOCAR

Суммарный объем инвестиций в реализацию проекта разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли по состоянию на конец 2016 года составили $30 млрд, заявил заместитель вице-президента по инвестициям и маркетингу компании SOCAR Виталий Беглярбеков во вторник на 2-ом международном форуме "Каспий и Центральная Азия: торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия".

"Суммарные инвестиции в разработку блока АЧГ на конец 2016 года составили $30 млрд", - сказал В.Беглярбеков.

По его словам, на этой контрактной площади, в целом, пробурено свыше 400 скважин и проложено 1,6 тыс. км трубопроводов.

"Суммарная добыча нефти с блока составила 4 млрд баррелей", - добавил он.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

Участниками проекта являются: британская BP (35,78%-оператор), американские Chevron (11,27%), ExxonMobil (8%), индийская ONGC (2,72%), азербайджанская SOCAR (11,65%), японские Inpex Corp. (10,96%) и ITOCHU Oil (4,3%), норвежская Statoil (8,56%), турецкая TPAO (6,75%).

Добыча нефти с месторождения Чираг осуществляется с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, 29 января 2014 года - с западной части месторождения Чираг.

Н.Аббасова