Азербайджанский PASHA Bank намерен расширить кредитование проектов в сферах АПК, IT, транспорта, производства

Азербайджанский "PASHA Bank" в среднесрочной перспективе намерен расширить кредитование предпринимателей в сферах сельского хозяйства, информационных технологий, транспорта, производства, сообщил на пресс-конференции во вторник председатель правления банка Талех Кязымов.

«Приоритетом стратегии, которая сейчас разрабатывается банком и охватит 2018-2020 годы, будет, как и прежде, кредитование бизнеса. Это касается как крупного бизнеса, так и малых и средних предприятий. Нам интересны сферы сельского хозяйства, информационных технологий, транспорта, производства», - сказал Т.Кязымов.

По его словам, банк финансирует один ипотечный проект и готов сотрудничать с другими строительными компаниями. «Спрос есть. Если какие-либо компании заинтересуются, мы рассмотрим их предложения. Мы это предлагаем и нашим клиентам», - сказал Т.Кязымов.

По словам главного финансового администратора, члена правления Хаяли Нагиевой, в 2016 году 35,16% кредитного портфеля банка пришлось на кредитование бизнеса в сфере торговли и услуг, производства – 13%, строительства – 11,6%, 6,2% - АПК и пищевой промышленности, 5,8% - транспорта и телекоммуникаций, 3,4% - добывающей промышленности, 1,3% - небанковских кредитных организаций, 11,8% портфеля банка пришлось на кредитование физических лиц.

«В первом квартале 2017 года структура портфеля осталась примерно такой же», - сказала Х.Нагиева, отметив, что в 2016 году кредитный портфель банка вырос на 23,14% - до 1 млрд 169,607 млн манатов (эти данные включают в себя и показатели дочерних банков в Грузии и Турции).

По словам Х.Нагиевой, доля проблемных кредитов в портфеле банка по итогам 2016 года составила 11,4% против 10,5% по итогам 2015 года.

«Они приходятся главным образом на сферы строительства и торговли», - сказала Х.Нагиева.

ОАО PASHA Bank создано в июне 2007 года и входит в тройку ведущих банков Азербайджана. Акционерами банка являются два юридических лица и одно физическое лицо. Банк входит в структуру PASHA Holding.

А.Ахундов