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Мультикультурализм 25.04.2017 13:27

Глава УМК совершит 26 апреля визит в Финляндию

Глава Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейх-уль-Ислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде примет участие в конференции «Мультикультурализм, исламская солидарность и межрелигиозная толерантность: Опыт Азербайджана и его значимость для Европы» в Финляндии, сообщает пресс-служба УМК.

«В этой связи глава УМК 26 апреля отправится с визитом в Хельсинки», - отмечает пресс-служба УМК.

Согласно информации, А.Пашазаде в рамках визита встретится с советником премьер-министра Финляндии по международным делам Анна-Кайсой Хейкинен, заместителем главы МИД Самули Виртанен, председателем комитета администрации по религиозным вопросам парламента Юхо Эеролой и заместителем министра образования и культуры Забриной Холмстрём.

Также, по информации УМК, запланирована встреча А.Пашазаде с членами межпарламентской группы дружбы Финляндия-Азербайджан.

Ф.Исазаде

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Тэги: ШЕЙХ, ФИНЛЯНДИЯ, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]