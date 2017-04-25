Глава УМК совершит 26 апреля визит в Финляндию

Глава Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейх-уль-Ислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде примет участие в конференции «Мультикультурализм, исламская солидарность и межрелигиозная толерантность: Опыт Азербайджана и его значимость для Европы» в Финляндии, сообщает пресс-служба УМК.

«В этой связи глава УМК 26 апреля отправится с визитом в Хельсинки», - отмечает пресс-служба УМК.

Согласно информации, А.Пашазаде в рамках визита встретится с советником премьер-министра Финляндии по международным делам Анна-Кайсой Хейкинен, заместителем главы МИД Самули Виртанен, председателем комитета администрации по религиозным вопросам парламента Юхо Эеролой и заместителем министра образования и культуры Забриной Холмстрём.

Также, по информации УМК, запланирована встреча А.Пашазаде с членами межпарламентской группы дружбы Финляндия-Азербайджан.

Ф.Исазаде