Малазийская компания "Грей Малайзия" при поддержке Управления ООН по делам беженцев разработала и запустила мобильное приложение, призванное помочь пользователям "примерить" роль беженца, сообщил во вторник американский телеканал Эй-Би-Си.
"Истории беженцев обычно глубоко личные и людям сложно их понять", - заявил представитель УВКБ ООН в Малайзии Ричард Тауэлз.
"Мы надеемся, что это приложение поможет пользователям примерить роль беженца, чтобы понять через что им (беженцам - ИФ) приходится проходить каждый день в поисках безопасности", - добавил он.
Для того чтобы дать пользователям возможность почувствовать себя беженцем, разработчики приложения создали персонажа по имени Китиджа - 16-летнюю девушку, вынужденно покинувшую свой дом в Мьянме и ищущую убежище в Малайзии.
Установив приложение на мобильное устройство, пользователи получают доступ к "телефону" Катиджи, могут просматривать фотографии, а также получать звонки и сообщения от "членов семьи" персонажа, которым якобы не удалось покинуть страну.
Согласно данным ООН, на данный момент в Малайзии проживает более 150 тыс. беженцев - больше, чем в любой другой азиатской стране.
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