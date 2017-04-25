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Это интересно 25.04.2017 13:29

В Малайзии запустили мобильное приложение, позволяющее "примерить" роль беженца

Малазийская компания "Грей Малайзия" при поддержке Управления ООН по делам беженцев разработала и запустила мобильное приложение, призванное помочь пользователям "примерить" роль беженца, сообщил во вторник американский телеканал Эй-Би-Си.

"Истории беженцев обычно глубоко личные и людям сложно их понять", - заявил представитель УВКБ ООН в Малайзии Ричард Тауэлз.

"Мы надеемся, что это приложение поможет пользователям примерить роль беженца, чтобы понять через что им (беженцам - ИФ) приходится проходить каждый день в поисках безопасности", - добавил он.

Для того чтобы дать пользователям возможность почувствовать себя беженцем, разработчики приложения создали персонажа по имени Китиджа - 16-летнюю девушку, вынужденно покинувшую свой дом в Мьянме и ищущую убежище в Малайзии.

Установив приложение на мобильное устройство, пользователи получают доступ к "телефону" Катиджи, могут просматривать фотографии, а также получать звонки и сообщения от "членов семьи" персонажа, которым якобы не удалось покинуть страну.

Согласно данным ООН, на данный момент в Малайзии проживает более 150 тыс. беженцев - больше, чем в любой другой азиатской стране.

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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, ООН, БЕЖЕНЦЫ, ПРИЛОЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]