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Внешняя политика 25.04.2017 13:46

Аудитория Азербайджан открылась в Вильнюсском университете

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров возложил венок к мемориалу в память о погибших за независимость Литвы, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

Глава МИД Азербайджана находится с визитом в Литве.

«Э.Мамедъяров возложил венок к мемориалу на кладбище Антакальнис в память о погибших за независимость Литвы»,- говорится в сообщении.

Кроме того, министр принял участие в церемонии открытия аудитории Азербайджан в Вильнюсском университете.

«Целью открытия аудитории является доведение до преподавательского и состава и студентов правды об Азербайджане и информирования их об истории, культуры, литературе, искусстве страны, оказание поддержки научно-исследовательским работам, связанным с Азербайджаном», - говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: МАМЕДЪЯРОВ, АНТАКАЛЬНИС, ВЕНОК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]