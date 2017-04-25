Аудитория Азербайджан открылась в Вильнюсском университете

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров возложил венок к мемориалу в память о погибших за независимость Литвы, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

Глава МИД Азербайджана находится с визитом в Литве.

«Э.Мамедъяров возложил венок к мемориалу на кладбище Антакальнис в память о погибших за независимость Литвы»,- говорится в сообщении.

Кроме того, министр принял участие в церемонии открытия аудитории Азербайджан в Вильнюсском университете.

«Целью открытия аудитории является доведение до преподавательского и состава и студентов правды об Азербайджане и информирования их об истории, культуры, литературе, искусстве страны, оказание поддержки научно-исследовательским работам, связанным с Азербайджаном», - говорится в сообщении.

Ф.Исазаде