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Дальнее зарубежье 25.04.2017 15:05

Иракские военные освободили от террористов крупнейший район в западной части Мосула

Правительственные силы Ирака во вторник выбили террористов группировки "Исламское государство" из самого обширного района в западной части Мосула - ат-Танек, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на иракского высокопоставленного командира.

По словам командира частей специального назначения генерал-лейтенанта Абдула Вахаба ас-Саади, этот район "целиком освобожден, и находится под полным контролем" правительственных сил.

Однако командир не стал сообщать АП каких-либо прочих деталей.

По данным АП, в настоящее время иракские войска сталкиваются с серьезным сопротивлением восточнее ат-Танека - в так называемом "старом городе", протянувшемся вдоль реки Тигр, которая разделяет город на западные и восточные районы.

Тем временем, ополченцы, основная часть которых состоит из шиитских формирований, начали новое наступление на позиции террористов в районе города Хатра, лежащего южнее Мосула.

Этот город находился в составе Парфянского царства (III в. до н.э. - III в.н.э.), и его руины были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако в 2015 году террористы ИГ уничтожили местные археологические памятники, добавляет АП.

Осенью прошлого года иракская армия приступила к операции, главная цель которой - освобождение Мосула от террористов ИГ. Восточную часть города иракским военным удалось полностью очистить от террористов в январе.

В конце февраля правительственные войска Ирака начали наступление, нацеленное на освобождение западной части этого города.

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Тэги: ИРАК, МОСУЛ, РАЙОН, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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