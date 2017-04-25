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Дальнее зарубежье 25.04.2017 15:16

Генсек ООН и представители десятков стран участвуют в конференции по Йемену в Женеве

Генсек ООН Антониу Гуттериш и высокопоставленные представители нескольких десятков стран принимают участие во вторник в донорской конференции по Йемену в Женеве, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Целью конференции является сбор $2,1 млрд для предотвращения гуманитарного кризиса в этой стране.

В Управлении по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН отметили, что в Йемене "18,8 млн людей нуждаются в гуманитарной помощи".

Обеспокоенность ситуацией в Йемене выразили также ранее в детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

"Если стороны конфликта и международное сообщество не предпримут никаких действий, Йемен, в котором все больше детей находятся в критическом положении, может полностью быть охвачен голодом", - говорится в опубликованном во вторник заявлении ЮНИСЕФ.

Согласно данным Международной организации по миграции (МОМ), с 2015 года около 3,3 млн людей были вынуждены покинуть свои дома в Йемене.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Повстанцы-хуситы и лояльная экс-президенту Йемена Али Абдалле Салеху часть армии противостоят войскам президента Абд Раббо Мансура Хади, которого поддерживают силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

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Тэги: ООН, ЙЕМЕН, КОНФЕРЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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