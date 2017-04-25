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Дальнее зарубежье 25.04.2017 15:31

Во Франции почтили память убитого во время теракта в Париже полицейского

В столице Франции прошла церемония в память о капитане полиции Ксавье Жюжеле, который был убит на прошлой неделе во время теракта на Елисейских полях, сообщают во вторник французские СМИ.

На церемонии присутствовал президент Франции Франсуа Олланд и премьер-министр страны Бернар Казнев.

"Сегодня вся страна выражает искреннюю благодарность и признание капитану Жюжеле. Это был человек большой души и чести. Он был полицейским по призванию. Пусть он покоится с миром. Мы никогда его не забудем", - сказал Ф.Олланд, выступая на церемонии.

В частности, почтить память погибшего полицейского пришли кандидаты на пост главы государства Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен.

На прошлой неделе в перестрелке на Елисейских полях погиб один сотрудник полиции, еще двое получили ранения разной степени тяжести. Стрелявший был убит. Ответственность за атаку в Париже взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ТЕРАКТ, ПАМЯТЬ


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