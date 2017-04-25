В Каталонии проведена совместная испано-бельгийская антитеррористическая операция

Полицейские Испании и Бельгии совместно провели масштабную антитеррористическую операцию, сообщил сайт бельгийской газеты "Суар".
Во вторник утром в Каталонии местная полиция арестовала восемь человек, подозреваемых в связях с "джихадистскими террористическими организациями", отмечает издание.
По данным каталонских полицейских, четверо из них имели контакты с лицами, задержанными в связи с терактами в брюссельском метро и в аэропорту бельгийской столицы.
Со ссылкой на руководителя каталонской полиции, "Суар" уточняет, что речь идет о подозреваемых в возрасте от 31 до 39 лет, имеющих криминальное прошлое. Одни из них были связаны с организованной преступностью, другие имели отношение к контрабанде наркотиков.
Однако на данной стадии неизвестно, какова степень вовлеченности задержанных в подготовку и исполнение терактов в Бельгии.
Операция осуществлена по результатам расследования, длившегося восемь месяцев. В окрестностях Барселоны проведены 12 обысков. Помимо полицейских Каталонии, к этой операции были причастны представители испанской национальной полиции и бельгийской федеральной полиции.
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