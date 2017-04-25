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Дальнее зарубежье 25.04.2017 15:42

В Каталонии проведена совместная испано-бельгийская антитеррористическая операция

Полицейские Испании и Бельгии совместно провели масштабную антитеррористическую операцию, сообщил сайт бельгийской газеты "Суар".

Во вторник утром в Каталонии местная полиция арестовала восемь человек, подозреваемых в связях с "джихадистскими террористическими организациями", отмечает издание.

По данным каталонских полицейских, четверо из них имели контакты с лицами, задержанными в связи с терактами в брюссельском метро и в аэропорту бельгийской столицы.

Со ссылкой на руководителя каталонской полиции, "Суар" уточняет, что речь идет о подозреваемых в возрасте от 31 до 39 лет, имеющих криминальное прошлое. Одни из них были связаны с организованной преступностью, другие имели отношение к контрабанде наркотиков.

Однако на данной стадии неизвестно, какова степень вовлеченности задержанных в подготовку и исполнение терактов в Бельгии.

Операция осуществлена по результатам расследования, длившегося восемь месяцев. В окрестностях Барселоны проведены 12 обысков. Помимо полицейских Каталонии, к этой операции были причастны представители испанской национальной полиции и бельгийской федеральной полиции.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ИСПАНИЯ, АНТИТЕРРОР, ОПЕРАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]