Верховный суд Турции отказал оппозиции в иске об отмене результатов референдума

Верховный суд Турции отказал основной оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) в удовлетворении запроса об отмене результатов конституционного референдума, который прошел в стране 16 апреля, сообщает во вторник турецкая газета "Сабах".

В суде отметили, что в его юрисдикцию не входит рассмотрение решений Высшего избирательного совета Турции (ВИС).

На прошлой неделе основная оппозиция партия Турции направила запрос в ВИС. По мнению РНП, голосование проходило с нарушениями. В частности, часть конвертов и бюллетеней, использованных в ходе референдума, оказалась без печатей, но ВИС принял решение засчитать эти бюллетени.

По итогам референдума, чуть больше половины голосовавших (51,4%) высказались за внесение изменений в конституцию, которые касаются расширения полномочий президента страна и перехода от парламентской республики к президентской.