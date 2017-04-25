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Регион 25.04.2017 16:14

Верховный суд Турции отказал оппозиции в иске об отмене результатов референдума

Верховный суд Турции отказал основной оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) в удовлетворении запроса об отмене результатов конституционного референдума, который прошел в стране 16 апреля, сообщает во вторник турецкая газета "Сабах".

В суде отметили, что в его юрисдикцию не входит рассмотрение решений Высшего избирательного совета Турции (ВИС).

На прошлой неделе основная оппозиция партия Турции направила запрос в ВИС. По мнению РНП, голосование проходило с нарушениями. В частности, часть конвертов и бюллетеней, использованных в ходе референдума, оказалась без печатей, но ВИС принял решение засчитать эти бюллетени.

По итогам референдума, чуть больше половины голосовавших (51,4%) высказались за внесение изменений в конституцию, которые касаются расширения полномочий президента страна и перехода от парламентской республики к президентской.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ОППОЗИЦИЯ, РЕФЕРЕНДУМ, ПОСТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]