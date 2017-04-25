Президент Грузии Георгий Маргвелашвили недоволен подготовленным государственной конституционной комиссией проектом нового Основного закона республики.
"В представленном проекте запрещено создание предвыборных блоков, а при сохраняющемся проходном пятипроцентном барьере в парламент, победившая в выборах партия совершенно необоснованно получит все нераспределенные депутатские мандаты" - считает Г.Маргвелашвили, слова которого во вторник на брифинге озвучила пресс-секретарь президента Эка Мишвеладзе.
"Реально формируется неконкурентоспособная избирательная система, что критически снижает создание в будущем многопартийного парламента", - сказала Э.Мишвеладзе.
Она отметила, что, по мнению президента, в случае утверждения новой Конституции, "страна может стать псевдопарламентской республикой".
"Проектом новой Конституции не предусмотрено и создание двухпалатного парламента, что является одним из главных показателей парламентской республики", - подчеркнула Э.Мишвеладзе.
По ее словам, глава государства считает неправильной предложенную в проекте Конституции отмену права граждан избирать президента прямым голосованием.
Подготовленный госкомиссией проект новой Конституции на этой неделе будет представлен для утверждения в первом чтении в парламент, после чего предполагается его широкое обсуждение среди населения. Окончательное утверждение парламентом новой Конституции должно состояться осенью.
Семь из восьми представленных в конституционной комиссии политических партий, за исключением правящей "Грузинской мечты", отказались ставить свою подпись под подготовленным проектом новой Конституции. По мнению "отказников", проект направлен на узурпацию власти "Грузинской мечтой", управляемой "из-за кулис" олигархом, бывшим премьер-министром Грузии Бидзиной Иванишвилдди.
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