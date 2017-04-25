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Происшествия 25.04.2017 15:42

Задержан подозреваемый в убийстве главы регионального филиала СК Азерсыгорта

По подозрению в убийстве директора Товузского филиала Государственной коммерческой страховой компании «Азерсыгорта» Раи Байрамовой задержан ее коллега, главный бухгалтер, говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры и МВД Азербайджана.

«По подозрению в совершении преднамеренного убийства директора Товузского филиала СК «Азерсыгорта» Раи Байрамовой задержан главный бухгалтер филиала Видади Велиев», - сказано в сообщении.

Тело Р.Байрамовой со следами насильственной смерти было обнаружено 22 апреля в ее рабочем кабинете. По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 «Умышленное убийство» УК АР.

Сообщается, что на предварительном допросе В.Велиев признался в совершении преступления и представил следствию оружие убийства и другие материальные доказательства.

Р.Бабаев

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Тэги: УБИЙСТВО, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]