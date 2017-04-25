Задержан подозреваемый в убийстве главы регионального филиала СК Азерсыгорта

По подозрению в убийстве директора Товузского филиала Государственной коммерческой страховой компании «Азерсыгорта» Раи Байрамовой задержан ее коллега, главный бухгалтер, говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры и МВД Азербайджана.

«По подозрению в совершении преднамеренного убийства директора Товузского филиала СК «Азерсыгорта» Раи Байрамовой задержан главный бухгалтер филиала Видади Велиев», - сказано в сообщении.

Тело Р.Байрамовой со следами насильственной смерти было обнаружено 22 апреля в ее рабочем кабинете. По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 «Умышленное убийство» УК АР.

Сообщается, что на предварительном допросе В.Велиев признался в совершении преступления и представил следствию оружие убийства и другие материальные доказательства.

Р.Бабаев