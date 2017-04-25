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Дальнее зарубежье 25.04.2017 17:04

Скончавшегося короля Таиланда кремируют 26 октября, спустя год после его ухода из жизни

Церемония кремации бывшего короля Таиланда Пумипона Адульядета, скончавшегося в октябре прошлого года, пройдет 26 октября, объявили во вторник таиландские СМИ со ссылкой на военное руководство страны.

Согласно словам официального представителя правительства генерала-лейтенанта Сансена Кевкумнеда, пятидневная погребальная церемония начнется 25 октября.

СМИ отметили, что церемонии погребения высокопоставленных представителей королевской семьи Таиланда представляют собой масштабные и дорогостоящие мероприятия - последняя такая церемония проходила в стране более 70 лет назад.

Король Таиланда Пумипон Адульядет скончался 13 октября 2016 года на 89-м году жизни, он правил более 70 лет. Маха Вачиралонгкон, сын Пумипона Адульядета, вступил на престол Таиланда как Рама X - десятый король династии Чакри, основанной в 1782 году.

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Тэги: ТАИЛАНД, КОРОЛЬ, КРЕМАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]