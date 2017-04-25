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Дальнее зарубежье 25.04.2017 17:16

В ЕС с 15 июня отменят роуминг

Совет ЕС подтвердил во вторник переход на бесплатный роуминг для европейских пользователей на территории всего союза с 15 июня этого года.

"С 15 июня пользователи с мобильными телефонами, путешествующие в другие страны ЕС, смогут звонить, отправлять текстовые сообщения или производить поиск в сети без уплаты каких-либо дополнительных расходов", - говорится в коммюнике Совета ЕС.

Во вторник совет принял последний на пути к этой цели правовой акт, который ограничивает размеры взаимных расчетов провайдеров мобильной связи на всем пространстве ЕС.

"Когда европейцы поедут в летний отпуск, они смогут воспользоваться свободой мобильной связи и Интернетом за границей, как у себя дома. ЕС облегчает нашу жизнь в очень практичных вещах", - заявил по этому поводу профильный министр председательствующий в ЕС Мальты Эммануэль Маллиа.

Евросоюз больше десятилетия работал над переходом к бесплатному роумингу мобильной связи для пользователей. Роуминг без доплаты вскоре после 15 июня будет представлен также в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии, не входящих в ЕС.

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Тэги: ЕС, СВЯЗЬ, РОУМИНГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]