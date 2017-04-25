В ЕС с 15 июня отменят роуминг

Совет ЕС подтвердил во вторник переход на бесплатный роуминг для европейских пользователей на территории всего союза с 15 июня этого года.
"С 15 июня пользователи с мобильными телефонами, путешествующие в другие страны ЕС, смогут звонить, отправлять текстовые сообщения или производить поиск в сети без уплаты каких-либо дополнительных расходов", - говорится в коммюнике Совета ЕС.
Во вторник совет принял последний на пути к этой цели правовой акт, который ограничивает размеры взаимных расчетов провайдеров мобильной связи на всем пространстве ЕС.
"Когда европейцы поедут в летний отпуск, они смогут воспользоваться свободой мобильной связи и Интернетом за границей, как у себя дома. ЕС облегчает нашу жизнь в очень практичных вещах", - заявил по этому поводу профильный министр председательствующий в ЕС Мальты Эммануэль Маллиа.
Евросоюз больше десятилетия работал над переходом к бесплатному роумингу мобильной связи для пользователей. Роуминг без доплаты вскоре после 15 июня будет представлен также в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии, не входящих в ЕС.
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