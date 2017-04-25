ЕС усиливает контроль над приобретением и владением огнестрельным оружием

Совет ЕС принял во вторник директиву о контроле над приобретением огнестрельного оружия и его владением.

"Новая директива об огнестрельном оружии предусматривает более строгий контроль за приобретением огнестрельного оружия и его владением, в частности, чтобы преступные группы или террористы не злоупотребляли существующими законными каналами и нормативными установками", - заявил в коммюнике министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в ЕС Мальты Кармело Абела.

Вносимые директивой поправки в законодательство ЕС продиктованы рисками для общественной безопасности и анализом недавних терактов, нацелены главным образом на улучшение отслеживаемости огнестрельного оружия (координацию маркировки и регистрации). Они касаются переделки оружия из травматического, сигнального, пневматического и даже бутафорского в боевое. Более строгие правила приобретения и владения введены для наиболее опасных видов оружия. В частности, гражданским лицам запрещено приобретать полуавтоматическое оружие.

Директива вступит в силу после совместного подписания Советом ЕС и Европарламентом и через 20 дней после ее публикации в Официальном журнале ЕС.