Следственные комитеты Армении, РФ и Белоруссии впервые проведут совместное заседание коллегии в Москве

Председатель Следственного комитета Армении Агван Овсепян в Санкт-Петербурге примет участие в первом совместном с СК России и Белоруссии заседании коллегии.

Как сообщает пресс-служба СК Армении, в ходе заседания трехсторонней коллегии планируется обсудить широкий круг вопросов правового сотрудничества и обмена опытом.

Армянская сторона выступит с докладами по теме правовой помощи в рамках международного сотрудничества.