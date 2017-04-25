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СНГ 25.04.2017 17:43

Следственные комитеты Армении, РФ и Белоруссии впервые проведут совместное заседание коллегии в Москве

Председатель Следственного комитета Армении Агван Овсепян в Санкт-Петербурге примет участие в первом совместном с СК России и Белоруссии заседании коллегии.

Как сообщает пресс-служба СК Армении, в ходе заседания трехсторонней коллегии планируется обсудить широкий круг вопросов правового сотрудничества и обмена опытом.

Армянская сторона выступит с докладами по теме правовой помощи в рамках международного сотрудничества.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, СК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]