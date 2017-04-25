Совет ЕС ужесточил правила защиты финансов Евросоюза

Совет ЕС принял во вторник директиву о защите финансовых интересов Евросоюза (т.н. директиву PIF).

Она ужесточает уголовное преследование и наказание преступлений против финансов ЕС, облегчает возмещение неправомерно использованных денежных средств союзного бюджета.

В директиве приводятся общие определения ряда преступлений против бюджета ЕС. Это мошенничество и другие, связанные с ним преступления, такие как активная и пассивная коррупция, незаконное присвоение средств, отмывание денег. Трансграничное мошенничество с НДС также включено в сферу действия директивы, если его размер превышает 10 млн евро.

Директива определяет сроки расследования и наказания, меры наказания, включая тюремное заключение за наиболее серьезные случаи.