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Дальнее зарубежье 25.04.2017 18:01

Совет ЕС ужесточил правила защиты финансов Евросоюза

Совет ЕС принял во вторник директиву о защите финансовых интересов Евросоюза (т.н. директиву PIF).

Она ужесточает уголовное преследование и наказание преступлений против финансов ЕС, облегчает возмещение неправомерно использованных денежных средств союзного бюджета.

В директиве приводятся общие определения ряда преступлений против бюджета ЕС. Это мошенничество и другие, связанные с ним преступления, такие как активная и пассивная коррупция, незаконное присвоение средств, отмывание денег. Трансграничное мошенничество с НДС также включено в сферу действия директивы, если его размер превышает 10 млн евро.

Директива определяет сроки расследования и наказания, меры наказания, включая тюремное заключение за наиболее серьезные случаи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ФИНАНСЫ, ЗАЩИТА, ПРАВИЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]