Американская Greenfields Petroleum в 2017г вложит около $50 млн в разработку блока Бахар-Гум-дениз в Азербайджане

Американская компания Greenfields Petroleum (владеет 100% акций в Bahar Energy limited) планирует в 2017 году инвестировать $49 млн. в реализацию проекта разработки блока месторождений Бахар - Гум-дениз в Азербайджане, сообщается на официальном сайте компании Greenfields.

«Бюджет проекта на 2017 год, представленный в SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) включает $21 млн – капитальные затраты, и $28 млн -операционные расходы. Значительная часть капитальных и эксплуатационных расходов будет направлена на перепрофилирование 13 скважин на газовом месторождении Бахар и 20 скважин на нефтяном месторождении Гум-дениз», - отмечается в информации.

Кроме того, по данным компании, в бюджет проекта на 2017 год включает работы по реконструкции 5 платформ на месторождении Бахар и двух платформ – на Гум-Дениз. «С акцентом на наращивание добычи газа в ближайшей перспективе, до конца 2017 года объем добычи с контрактного блока прогнозируется примерно на уровне 6,444 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки против 4,185 тыс. баррелей н. э. в сутки в декабре 2016 года», - подчеркивается в информации.

Как сообщалось, SOCAR и Bahar Energy limited 22 декабря 2009 года подписали соглашение о разведке, реабилитации, разработке и долевому распределению добычи с блока месторождений Бахар и Гум-дениз. Доля Bahar Energy limited в проекте составляет 80%, SOCAR – 20%.

Контракт рассчитан на 25 лет с возможностью продления еще на 5 лет. Инвестиционная программа первоначально оценивается в $1 млрд. Весь объем инвестиций вложит Bahar Energy limited.

Остаточные запасы газа на контрактном блоке составляют 25 млрд кубометров.

Нефтяное месторождение Гум-дениз находится в 21 км к юго-востоку от Баку. Месторождение введено в эксплуатацию в 1955 году.

Газовое месторождение Бахар введено в разработку в 1969 году.

Н.Аббасова