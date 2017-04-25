SOCAR начала бурение новой скважины на мелководье Гюнешли

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) начала бурение новой добывающей скважины на мелководной части месторождения Гюнешли, говорится в сообщении пресс-службы SOCAR.

Скважина №355 проектной глубиной 3,15 тыс. метров бурится с морского основания №14. Бурение будет осуществляться до продуктивного пласта «Свита Перерыва».

По прогнозам геологов, суточный дебит скважины ожидается на уровне 60 тонн нефти и 10 тыс. кубометров газа.

Разработка мелководной части месторождения Гюнешли ведется с 1980 года.

Месторождение обеспечивает до 65% всей нефтедобычи SOCAR.

Н.Аббасова