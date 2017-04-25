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ТЭК 25.04.2017 16:39

SOCAR начала бурение новой скважины на мелководье Гюнешли

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) начала бурение новой добывающей скважины на мелководной части месторождения Гюнешли, говорится в сообщении пресс-службы SOCAR.

Скважина №355 проектной глубиной 3,15 тыс. метров бурится с морского основания №14. Бурение будет осуществляться до продуктивного пласта «Свита Перерыва».

По прогнозам геологов, суточный дебит скважины ожидается на уровне 60 тонн нефти и 10 тыс. кубометров газа.

Разработка мелководной части месторождения Гюнешли ведется с 1980 года.

Месторождение обеспечивает до 65% всей нефтедобычи SOCAR.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕСТОРОЖДЕНИЕ, СКВАЖИНА, БУРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]