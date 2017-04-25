Курс манат/доллар на 26 апреля - 1,7025 AZN/$1

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 26 апреля установил на уровне 1,7025 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

На 25 апреля курс составлял 1,7022 манат/$1.

А.Азизов