Курс манат/доллар на 26 апреля - 1,7025 AZN/$1

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 26 апреля установил на уровне 1,7025 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
На 25 апреля курс составлял 1,7022 манат/$1.
А.Азизов
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