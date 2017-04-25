Карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана – глава МИД

Карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе резолюций, принятых Советом безопасности ООН, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
Э.Мамедъяров в рамках официального визита в Литву встретился с литовским премьер-министром Саулисом Сквернялисом, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
«Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках международно-признанных границ, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, на основе норм и принципов международного права, принятых Советом безопасности ООН резолюций», - сказал Э.Мамедъяров в ходе встречи.
Он также проинформировал своего собеседника о переговорном процессе по мирному урегулированию конфликта.
Ф.Исазаде
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