Карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана – глава МИД

Карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе резолюций, принятых Советом безопасности ООН, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Э.Мамедъяров в рамках официального визита в Литву встретился с литовским премьер-министром Саулисом Сквернялисом, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках международно-признанных границ, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, на основе норм и принципов международного права, принятых Советом безопасности ООН резолюций», - сказал Э.Мамедъяров в ходе встречи.

Он также проинформировал своего собеседника о переговорном процессе по мирному урегулированию конфликта.

Ф.Исазаде