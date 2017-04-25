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Карабахский конфликт 25.04.2017 17:17

Карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана – глава МИД

Карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе резолюций, принятых Советом безопасности ООН, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Э.Мамедъяров в рамках официального визита в Литву встретился с литовским премьер-министром Саулисом Сквернялисом, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках международно-признанных границ, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, на основе норм и принципов международного права, принятых Советом безопасности ООН резолюций», - сказал Э.Мамедъяров в ходе встречи.

Он также проинформировал своего собеседника о переговорном процессе по мирному урегулированию конфликта.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]