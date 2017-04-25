Глава Совета прессы Азербайджана награжден орденом Шохрат

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник распоряжение о награждении орденом «Шохрат» председателя Совета прессы, депутата парламента Афлатуна Амашева, сообщает сайт главы государства.

«А.Амашев представлен к ордену «Шохрат» за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана», - подчеркивается в распоряжении.

Р.Бабаев