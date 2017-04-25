Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8492 RUR   0.0305 GBR   2.1763 TRY   0.4764

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.23 Brent   51.60

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 14° 27 Апр 17° 28 Апр 11° 19°

Внутренняя политика 25.04.2017 17:20

Глава Совета прессы Азербайджана награжден орденом Шохрат

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник распоряжение о награждении орденом «Шохрат» председателя Совета прессы, депутата парламента Афлатуна Амашева, сообщает сайт главы государства.

«А.Амашев представлен к ордену «Шохрат» за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана», - подчеркивается в распоряжении.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕССА, СОВЕТ, ОРДЕН


Похожие новости


Президент Азербайджана принял членов правления Совета прессы «Черный список» Совета прессы Азербайджана ожидает пополнения Председатель Совета прессы Азербайджана выступил с докладом на международном мероприятии Афлатун Амашев переизбран председателем Совета прессы Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]