Очередное заседание азербайджано-литовской МПК состоится во II полугодии 2017 года – МИД Азербайджана

Баку и Вильнюс проведут очередное заседание азербайджано-литовской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК) во второй половине 2017 года, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках официального визита в Литву встретился с литовским премьер-министром Саулисом Сквернялисом.
«В ходе встречи Э.Мамедъяров и С.Сквернялис рассмотрели деятельность МПК, отметив, что очередное заседание комиссии состоится во второй половине текущего года»,- говорится в сообщении.
Собеседники подчеркнули важность развития экономических связей. В частности, отметили широкий потенциал для сотрудничества в сфере АПК, энергетики, транспорта, туризма, науки и образования и других.
Ф.Исазаде
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