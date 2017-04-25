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Бизнес и законодательство 25.04.2017 17:38

Очередное заседание азербайджано-литовской МПК состоится во II полугодии 2017 года – МИД Азербайджана

Баку и Вильнюс проведут очередное заседание азербайджано-литовской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК) во второй половине 2017 года, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках официального визита в Литву встретился с литовским премьер-министром Саулисом Сквернялисом.

«В ходе встречи Э.Мамедъяров и С.Сквернялис рассмотрели деятельность МПК, отметив, что очередное заседание комиссии состоится во второй половине текущего года»,- говорится в сообщении.

Собеседники подчеркнули важность развития экономических связей. В частности, отметили широкий потенциал для сотрудничества в сфере АПК, энергетики, транспорта, туризма, науки и образования и других.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЛИТВА, МПК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]