Россия передала 3,5 т гуманитарной помощи жителям одного из крупнейших христианских городов Сирии

Жители Махарды, одного самых больших христианских городов Сирии, получили гуманитарную помощь и подарки из России к Пасхе.

Более 3,5 тонн помощи, включающей лекарства, продукты питания, школьные наборы и игрушки, а также пасхальные куличи доставили в Махарду по просьбе Русской церкви представители всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" при содействии Российского центра по примирению враждующих сторон, сообщает во вторник служба коммуникации синодального Отдела внешних церковных связей.

Помощь раздавалась нуждающимся в благотворительном центре при храме Пресвятой Богородицы.

Махарда - малая родина предыдущего патриарха Антиохийского Игнатия IV. Сейчас в городе, расположенном в провинции Хама, живет около 23 тыс. человек, в основном православные верующие.

Недавно город был осажден боевиками, сейчас в его окрестностях идут бои. Махарду защищает местное христианское ополчение. В день доставки пасхальных подарков из России на город упало более 50 ракет, ранее были разрушены два храма.