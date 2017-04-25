Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8492 RUR   0.0305 GBR   2.1763 TRY   0.4764

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.23 Brent   51.60

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 14° 27 Апр 17° 28 Апр 11° 19°

СНГ 25.04.2017 18:49

Киев винит Москву в прекращении поставок электроэнергии в Луганскую область

Министр Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что после прекращения поставок электроэнергии не подконтрольные Киеву районы Луганской области ее поставляют с территории России.

Он сообщил, что министерство энергетики и угольной промышленности Украины давно предупреждало о готовившемся отключении. "Вины Украины в этом нет, полностью вина возлагается на российскую сторону и людей, которые де факто контролируют территорию отдельных районов Луганской области", - сказал В.Черныш в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Насколько нам известно, поставки электроэнергии с территории РФ происходили и ранее. Они велись через подстанцию "Победа", которая расположена практически на государственной границе между РФ и Украиной", - сказал В.Черныш во вторник агентству "Интерфакс-Украина".

По словам министра, подстанция имеет напряжение 500кВ. "Нам было известно, что это альтернативный путь поставки электроэнергии. Другой вопрос, что эта территория контролируется Россией и боевиками, и точных объемов поставок мы не знаем", - сообщил В.Черныш.

Министр при этом отметил, что основным потребителем поставлявшейся на не подконтрольную властям Украины территорию Луганской области электроэнергии была промышленность, однако после того, как она была отобрана у собственников, нет смысла продолжать поставки с учетом миллиардных долгов. "Основной потребитель - промышленность, а население имеет электроэнергию, которая, по нашей информации, поставляется из России", - сказал В.Черныш.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]