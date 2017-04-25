Киев винит Москву в прекращении поставок электроэнергии в Луганскую область

Министр Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что после прекращения поставок электроэнергии не подконтрольные Киеву районы Луганской области ее поставляют с территории России.
Он сообщил, что министерство энергетики и угольной промышленности Украины давно предупреждало о готовившемся отключении. "Вины Украины в этом нет, полностью вина возлагается на российскую сторону и людей, которые де факто контролируют территорию отдельных районов Луганской области", - сказал В.Черныш в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Насколько нам известно, поставки электроэнергии с территории РФ происходили и ранее. Они велись через подстанцию "Победа", которая расположена практически на государственной границе между РФ и Украиной", - сказал В.Черныш во вторник агентству "Интерфакс-Украина".
По словам министра, подстанция имеет напряжение 500кВ. "Нам было известно, что это альтернативный путь поставки электроэнергии. Другой вопрос, что эта территория контролируется Россией и боевиками, и точных объемов поставок мы не знаем", - сообщил В.Черныш.
Министр при этом отметил, что основным потребителем поставлявшейся на не подконтрольную властям Украины территорию Луганской области электроэнергии была промышленность, однако после того, как она была отобрана у собственников, нет смысла продолжать поставки с учетом миллиардных долгов. "Основной потребитель - промышленность, а население имеет электроэнергию, которая, по нашей информации, поставляется из России", - сказал В.Черныш.
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