Киев винит Москву в прекращении поставок электроэнергии в Луганскую область

Министр Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что после прекращения поставок электроэнергии не подконтрольные Киеву районы Луганской области ее поставляют с территории России.

Он сообщил, что министерство энергетики и угольной промышленности Украины давно предупреждало о готовившемся отключении. "Вины Украины в этом нет, полностью вина возлагается на российскую сторону и людей, которые де факто контролируют территорию отдельных районов Луганской области", - сказал В.Черныш в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Насколько нам известно, поставки электроэнергии с территории РФ происходили и ранее. Они велись через подстанцию "Победа", которая расположена практически на государственной границе между РФ и Украиной", - сказал В.Черныш во вторник агентству "Интерфакс-Украина".

По словам министра, подстанция имеет напряжение 500кВ. "Нам было известно, что это альтернативный путь поставки электроэнергии. Другой вопрос, что эта территория контролируется Россией и боевиками, и точных объемов поставок мы не знаем", - сообщил В.Черныш.

Министр при этом отметил, что основным потребителем поставлявшейся на не подконтрольную властям Украины территорию Луганской области электроэнергии была промышленность, однако после того, как она была отобрана у собственников, нет смысла продолжать поставки с учетом миллиардных долгов. "Основной потребитель - промышленность, а население имеет электроэнергию, которая, по нашей информации, поставляется из России", - сказал В.Черныш.