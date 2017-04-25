Мадрид не разделяет озабоченности других стран Запада по поводу возможного вмешательства России в выборы в Испании - посол в Москве

У Мадрида нет претензий к Москве во вмешательстве с российской стороны во внутренние дела и электоральные процессы в Испании.
"У Испании нет особой озабоченности по данному вопросу, но мы понимаем, конечно, что в других странах может быть определенная обеспокоенность. Но я думаю, что по таким темам всегда должно быть международное сотрудничество", - сказал в интервью "Интерфаксу" новый испанский посол Игнасио Ибаньес Рубио, отвечая на вопрос, разделяет ли Мадрид озабоченности других западных стран.
"В любой демократической системе право выборов - это всегда главный вопрос, когда у граждан спрашивают о вопросах, о решениях, которые принимает власть. В данном случае это более, чем необходимо обеспечить. В данном случае, о котором вы упомянули, важны прозрачные наблюдения, ясность и чтобы не было никакого вмешательства ни с какой стороны: ни с внешней, ни с внутренней", - подчеркнул дипломат.
"И в данном случае, конечно, есть определенная озабоченность, потому что не только страны Европейского Союза, а вообще все страны во всем международном обществе хотели бы избежать какого-либо вмешательства, и любая демократическая система должна защищать сама себя от возможной атаки со стороны внешних факторов во внутренние дела", - пояснил И.Рубио.
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