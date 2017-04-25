Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8492 RUR   0.0305 GBR   2.1763 TRY   0.4764

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.23 Brent   51.60

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 14° 27 Апр 17° 28 Апр 11° 19°

СНГ 25.04.2017 19:29

Курс национальной валюты - это тонкая сфера, действовать в которой нужно крайне аккуратно, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что курс национальной валюты - это сфера, которая поддается регулированию, но действовать в ней надо крайне аккуратно.

"Граждане, которые закупают импортные товары или выезжают отдыхать за рубеж, они как раз заинтересованы в сильной национальной валюте. Те предприятия, которые занимаются инвестиционным импортом, также заинтересованы в сильном рубле. А те, кто уже достиг определенного уровня развития и работает на экспорт, они, конечно, думают о какой-то корректировке. Я уж не говорю о сырьевиках - газовиках и нефтяниках", - сказал В.Путин на встрече с деловыми кругами Ярославской области.

Как подчеркнул В.Путин, "это такая тонкая сфера, которая поддается регулированию, но действовать нужно крайне аккуратно, имея в виду разнонаправленные интересы участников экономических процессов".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПУТИН, ВАЛЮТА, ДЕЙСТВИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]