Курс национальной валюты - это тонкая сфера, действовать в которой нужно крайне аккуратно, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что курс национальной валюты - это сфера, которая поддается регулированию, но действовать в ней надо крайне аккуратно.
"Граждане, которые закупают импортные товары или выезжают отдыхать за рубеж, они как раз заинтересованы в сильной национальной валюте. Те предприятия, которые занимаются инвестиционным импортом, также заинтересованы в сильном рубле. А те, кто уже достиг определенного уровня развития и работает на экспорт, они, конечно, думают о какой-то корректировке. Я уж не говорю о сырьевиках - газовиках и нефтяниках", - сказал В.Путин на встрече с деловыми кругами Ярославской области.
Как подчеркнул В.Путин, "это такая тонкая сфера, которая поддается регулированию, но действовать нужно крайне аккуратно, имея в виду разнонаправленные интересы участников экономических процессов".
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