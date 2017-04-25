Дворкович считает преждевременным обсуждение сроков снятия запрета на ввоз томатов из Турции

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает преждевременным обсуждение сроков снятия запрета на поставки томатов из Турции.

"Эти сроки я назвать пока не могу, это просто преждевременно", - заявил А.Дворкович в интервью "Интерфаксу".

"Я точно не готов говорить, когда мы будем отменять ограничения на ввоз томатов, как не готов говорить, что эти ограничения точно останутся навсегда. Могут быть определенные меры, которые позволят учесть интересы и наших производителей, и турецких, будем их обсуждать. Но точно это будут не первоочередные меры", - сказал он, добавив, что не стал бы ставить томаты на первое место" (в обсуждении торговых проблем с Турцией - ИФ).

"Вместе с томатами у нас сохраняется порядка семи, может быть, чуть больше видов продукции, по которым остались ограничения. Это, в частности, яблоки, груши, виноград, огурцы. С ними ситуация проще, и я думаю, мы быстрее сможем снять ограничения, если увидим позитивные решения со стороны турецких коллег", - заявил вице-премьер.

По его словам, по томатам будут вестись отдельные консультации. "У нас в эту отрасль было вложено много средств, и проекты продолжаются. Важно, чтобы эти инвестиции принесли отдачу и не оказались бесполезными, - сказал он. - Очень важен уровень цен: самое главное, не должно быть демпинга".

Кроме того, напомнил он, у Россельхознадзора очень много вопросов по качеству. "Уровень нитратов во многих партиях томатов, приходящих из Турции, превышает допустимые нормы или находится очень близко к этим пределам. У российских томатов содержание нитратов в разы меньше, - заявил он. - Поэтому, даже если когда-то и допустим турецкие томаты, то будем жестко контролировать их качество. И не факт, что весь поток будет приходить на российский рынок, может, только какая-то его небольшая часть".

Вместе с тем А.Дворкович сообщил, что в настоящее время обсуждаются последующие шаги по снятию ограничений на поставки плодоовощной продукции из Турции, "но только при условии, что будут отменены ограничительные меры по нашему зерну".

Как сообщалось, в настоящее время проблемным вопросом взаимной торговли между двумя странами является вопрос поставок в Турцию российской пшеницы и турецких овощей, прежде всего помидоров, в Россию.

Турция, один из крупных покупателей российской пшеницы, с 15 марта исключила Россию из числа стран, которые пользуются правом беспошлинного ввоза некоторых видов растительной продукции. Теперь пшеницу и кукурузу в Турцию российские экспортеры могут поставлять по пошлине в 130%, рис - в 45%, подсолнечный шрот - в 13,5%, бобовые - в 9,7%, подсолнечное масло - в 36%.

Как считают эксперты продовольственного рынка, ужесточение режима поставок Турция предприняла в связи с сохраняющимся запретом на поставки в РФ турецких овощей, прежде всего помидоров. Запрет действует с 1 января 2016 года. Это решение было принято после того, как в ноябре 2015 года в небе над Сирией турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24.

После официальных извинений турецкой стороны правительство РФ с 9 октября 2016 года отменило запрет на импорт из Турции апельсинов, мандаринов, абрикосов, персиков (включая нектарины) и слив. С 9 марта 2017 года были разрешены поставки гвоздик, репчатого лука и лука шалот, цветной капусты и капусты брокколи, а также соли.

Между тем, одна из крупных статей турецкого экспорта в РФ - томаты - остаются под запретом. Не снят запрет и на поставки огурцов, яблок и груш. Продолжается эмбарго и в отношении продукции птицеводства - частей тушек и субпродуктов кур и индеек.

На минувшей неделе проблемы в торговле были обсуждены на переговорах А.Дворковича и вице-премьера правительства Турции Мехмета Шимшека. Стороны договорились в ближайшие две недели провести консультации по разрешению создавшихся проблем.

Как заявил на днях замглавы Минэкономразвития Алексей Груздев, в ближайшие дни делегация российских министерств проведет консультации в Турции.