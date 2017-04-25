Обвиняемый в убийстве российского солдата гражданин Армении арестован

Суд в Ереване во вторник принял решение о двухмесячном аресте гражданина Армении Армана Джанджугазяна, обвиняемого в убийстве российского военнослужащего, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Ранее с ходатайством об аресте в суд обратился следственный комитет республики.

Ранее во вторник сообщалось, что гражданину Армении предъявлено официальное обвинение в убийстве военнослужащего 102-й российской военной базы в Гюмри на севере Армении.

Военнослужащий 102-й российской военной базы в городе Гюмри на севере Армении был найден убитым 22 апреля.

В Генпрокуратуре республики "Интерфаксу" сообщили, что 21-летний военнослужащий Дмитрий Ялпаев обнаружен с колото-резаными ранениями в области шеи у городского магазина. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

"По подозрению в совершении убийства задержан 20-летний мужчина. Проводится следствие", - отметили в генпрокуратуре.

Пресс-служба Следственного комитета Армении 22 апреля сообщила, что по факту убийства 21-летнего военнослужащего Дмитрия Ялпаева возбуждено уголовное дело по статье 104 УК Армении (убийство).