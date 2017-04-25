Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8492 RUR   0.0305 GBR   2.1763 TRY   0.4764

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.23 Brent   51.60

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 14° 27 Апр 17° 28 Апр 11° 19°

Дальнее зарубежье 25.04.2017 20:18

Совместная комиссия по Ирану обсудила условия "разморозки" западными банками сотрудничества с этой страной

Совместная комиссия по реализации договоренностей по иранской ядерной программе подробно обсудила вопрос практической реализации западным банками обязательств по "разморозке" сотрудничества с Ираном, заявил постпред РФ при МАГАТЭ Владимир Воронков.

"Состоялся обширный диалог по проблематике санкций. В частности, речь шла о том, чтобы банковская система сопрягалась с тем, что принимается на политическом уровне и те экономические программы, которые связаны с сотрудничеством с Ираном выполнялись", - сказал В.Воронков во вторник "Интерфаксу".

По его словам, "США стремились убедить всех, что они делают все от них зависящее, чтобы эти проблемы снимались".

"Западные коллеги говорили о необходимости восстановления доверия между бизнес-сообществом Ирана и зарубежными инвесторами, с банковским сообществом. Главная загвоздка в том, что уровень доверия в бизнес-среде еще недостаточно высок", - отметил российский постпред.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МАГАТЭ, ИРАН, САНКЦИИ


Похожие новости


Лавров в четверг обсудит с главой МАГАТЭ имплементацию всеобъемлющей договоренности между "шестеркой" и Ираном - российский дипломат Лавров призвал Тегеран быстрее решать вопросы с МАГАТЭ МАГАТЭ предлагает созвать в 2013 году международную конференцию по ядерной безопасности, Россия поддерживает Международные переговорщики должны подтвердить право Ирана на обогащение урана в случае снятия вопросов со стороны МАГАТЭ - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]