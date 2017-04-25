Совместная комиссия по реализации договоренностей по иранской ядерной программе подробно обсудила вопрос практической реализации западным банками обязательств по "разморозке" сотрудничества с Ираном, заявил постпред РФ при МАГАТЭ Владимир Воронков.

"Состоялся обширный диалог по проблематике санкций. В частности, речь шла о том, чтобы банковская система сопрягалась с тем, что принимается на политическом уровне и те экономические программы, которые связаны с сотрудничеством с Ираном выполнялись", - сказал В.Воронков во вторник "Интерфаксу".

По его словам, "США стремились убедить всех, что они делают все от них зависящее, чтобы эти проблемы снимались".

"Западные коллеги говорили о необходимости восстановления доверия между бизнес-сообществом Ирана и зарубежными инвесторами, с банковским сообществом. Главная загвоздка в том, что уровень доверия в бизнес-среде еще недостаточно высок", - отметил российский постпред.