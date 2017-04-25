Курды призвали США принять меры после турецких обстрелов на севере Сирии - СМИ

Лидеры сирийских курдов обратились с призывом к международной коалиции во главе с США повлиять на Анкару после того, как турецкие ВВС обстреляли север Сирии, пишут во вторник западные СМИ.

По мнению курдов, эти воздушные атаки являются серьезными нарушениями со стороны Анкары, в связи с чем коалиции следует принять меры.

По последним данным, обстрелы привели к 18 жертвам, уточняют издания.

Ранее во вторник стало известно, что авиация Турции нанесла серию ударов по позициям курдов на севере Сирии, а также в Ираке.

Как сообщили в Генштабе ВС Турции, в результате операции, проведенной ВВС Турции в районе горы Синджар на севере Ирака и в районе горы Карачок на северо-востоке Сирии, уничтожены объекты террористов Рабочей партии Курдистана (РКП).