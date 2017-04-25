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Это интересно 25.04.2017 21:01

Динамика температуры океанов предвещает высокие урожаи в США и засуху в Европе - эксперты

Снижение температуры в северо-восточной части Тихого океана и потепление у западного побережья Мексики повышает потенциал благоприятных дождей в июне-августе и высокого урожая кукурузы и соя-бобов в США, говорится в прогнозе Commodity Weather Group.

По оценкам министерства торговли США, более 20% экономики страны напрямую зависит от погодных условий.

Вместе с тем в Канаде возможны задержки с посевными работами из-за слишком низких температур и дефицит осадков в летние месяцы.

В Европе повышается потенциал засухи, особенно во Франции и Англии, из-за теплой погоды в восточной части Атлантики, сообщает агентство Bloomberg.

Эксперты Commodity Weather прогнозируют жаркое лето и засушливую погоду для России и Украины, отмечая, что неблагоприятные условия могут снизить урожаи кукурузы и подсолнечника.

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Тэги: МИР, ОКЕАНЫ, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]