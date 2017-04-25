Динамика температуры океанов предвещает высокие урожаи в США и засуху в Европе - эксперты

Снижение температуры в северо-восточной части Тихого океана и потепление у западного побережья Мексики повышает потенциал благоприятных дождей в июне-августе и высокого урожая кукурузы и соя-бобов в США, говорится в прогнозе Commodity Weather Group.
По оценкам министерства торговли США, более 20% экономики страны напрямую зависит от погодных условий.
Вместе с тем в Канаде возможны задержки с посевными работами из-за слишком низких температур и дефицит осадков в летние месяцы.
В Европе повышается потенциал засухи, особенно во Франции и Англии, из-за теплой погоды в восточной части Атлантики, сообщает агентство Bloomberg.
Эксперты Commodity Weather прогнозируют жаркое лето и засушливую погоду для России и Украины, отмечая, что неблагоприятные условия могут снизить урожаи кукурузы и подсолнечника.
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