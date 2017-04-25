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Это интересно 25.04.2017 21:27

Капитализация рынка криптовалют превысила $30 млрд

Капитализация рынка 100 криптовалют, отслеживаемых Coin Market Cap - объем доступных для торговли цифровых денежных средств - впервые превысила $30 млрд: на 25 апреля капитализация этой сотни составила $30,87 млрд.

В эту группу входят как уже раскрученные биткойн, эфириум (ethereum), Ripple и Dash, так и существенно менее известные имена.

По данным на сайте Coin Market Cap, биткойн (BTC) остается бесспорным лидером - капитализация более $20,6 млрд, ежемесячные объемы торгов - почти $9 млрд. Капитализация эфириума, занимающего 2-е место, существенно ниже - около $4,5 млрд.

Как отмечает The Wall Street Journal, рыночная стоимость ведущих криптовалют превысила капитализацию Twitter Inc. и теперь составляет почти половину капитализации Netflix Inc.

С начала текущего года многие криптовалюты резкого подорожали, поскольку инвесторы использовали их в качестве экзотического варианта хеджирования операций на традиционных рынках, отметил основатель и гендиректор CryptoCompare Чарльз Хейтер. Его компания отслеживают динамику криптовалют и анализирует основные тенденции в этой отрасли.

Объем торгов в Китае продолжает снижаться из-за ужесточения позиции официального Пекина, однако это сокращение компенсируется добавлением новых платформ, в том числе в таких странах, как Индия и Венесуэла.

Биткойн подорожал во вторник на 3,1%, - до $1262, свидетельствуют данные Coin Market Cap.

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Тэги: МИР, КРИПТОВАЛЮТЫ, РЫНОК, ОБЪЕМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]