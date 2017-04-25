Капитализация рынка криптовалют превысила $30 млрд

Капитализация рынка 100 криптовалют, отслеживаемых Coin Market Cap - объем доступных для торговли цифровых денежных средств - впервые превысила $30 млрд: на 25 апреля капитализация этой сотни составила $30,87 млрд.
В эту группу входят как уже раскрученные биткойн, эфириум (ethereum), Ripple и Dash, так и существенно менее известные имена.
По данным на сайте Coin Market Cap, биткойн (BTC) остается бесспорным лидером - капитализация более $20,6 млрд, ежемесячные объемы торгов - почти $9 млрд. Капитализация эфириума, занимающего 2-е место, существенно ниже - около $4,5 млрд.
Как отмечает The Wall Street Journal, рыночная стоимость ведущих криптовалют превысила капитализацию Twitter Inc. и теперь составляет почти половину капитализации Netflix Inc.
С начала текущего года многие криптовалюты резкого подорожали, поскольку инвесторы использовали их в качестве экзотического варианта хеджирования операций на традиционных рынках, отметил основатель и гендиректор CryptoCompare Чарльз Хейтер. Его компания отслеживают динамику криптовалют и анализирует основные тенденции в этой отрасли.
Объем торгов в Китае продолжает снижаться из-за ужесточения позиции официального Пекина, однако это сокращение компенсируется добавлением новых платформ, в том числе в таких странах, как Индия и Венесуэла.
Биткойн подорожал во вторник на 3,1%, - до $1262, свидетельствуют данные Coin Market Cap.
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