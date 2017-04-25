Олланд о втором туре президентских выборов: еще ничего не решено

Президент Франции Франсуа Олланд заявил во вторник, что не стоит расслабляться в преддверии второго тура президентских выборов и считать, что все решено.

"Я думаю, что мы должны быть крайне серьезными и мобилизоваться - не считать, что все решено, потому что голоса зарабатывают, за них борются", - приводят его слова парижские СМИ.

Накануне Ф.Олланд заявил, что будет голосовать за Эмманюэля Макрона во втором туре президентских выборов.

Со своей стороны экс-президент Франции Николя Саркози в скором времени также объявит, что будет голосовать за Э.Макрона, сообщили французским СМИ источники в партии республиканцев.

"Господин Саркози выскажется в ближайшие дни", - сообщили источники без дальнейших уточнений.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента страны. Согласно официальным окончательным результатам, лидер движения "Вперед" Эмманюэль Макрон получил 24,01% голосов избирателей, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 21,3%.

Второй тур выборов президента Франции состоится 7 мая.