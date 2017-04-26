Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8492 RUR   0.0305 GBR   2.1763 TRY   0.4764

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.23 Brent   51.60

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 17° 28 Апр 10° 18° 29 Апр 11° 21°

Дальнее зарубежье 26.04.2017 07:28

Жертвами авиаударов Турции на севере Сирии и Ирака стали более 30 человек - ТВ

В результате обстрелов турецкими ВВС позиций курдов на севере Сирии и в Ираке погибли более 30 человек и десятки пострадали, передает телеканал Fox News со ссылкой на двух представителей Пентагона.

По данным источников, среди погибших и пострадавших нет американских военных, они находились примерно в шести милях от места обстрелов.

Представители минобороны США рассказали, что "высокопоставленные российские чиновники связались с американскими коллегами, чтобы попытаться отговорить Турцию от нанесения ударов, но эти просьбы были проигнорированы турками".

Источники также сообщили, что курды не были заранее предупреждены о нанесении Турцией авиаудара. "Не хватило времени (чтобы предупредить - ИФ)", - приводятся слова источника.

Ранее во вторник стало известно, что авиация Турции нанесла серию ударов по позициям курдов на севере Сирии, а также в Ираке.

Как сообщили в генштабе вооруженных сил Турции, в результате операции, проведенной ВВС Турции в районе горы Синджар на севере Ирака и в районе горы Карачок на северо-востоке Сирии, уничтожены объекты террористов Рабочей партии Курдистана (РКП). В Турции РКП объявлена террористической группировкой.

Заместитель официального представителя госдепартамента США Марк Тонер заявил, что в Вашингтоне озабочены тем, что Турция нанесла удары по Ираку и Сирии без согласования с США или возглавляемой США коалицией.

По словам дипломата, США выразили свою озабоченность напрямую правительству Турции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ИРАК


Похожие новости


Авиация Турции нанесла удары по курдам в Сирии и в Ираке - Генштаб Лавров: РФ, Турция и Иран разрабатывают механизм по наказанию нарушителей режима прекращения огня в Сирии Госсекретарь США и глава МИД Турции обсудили по телефону урегулирование сирийского конфликта - СМИ Глава турецкого МИД считает недостаточным ракетный удар США по Сирии Эрдоган приветствует ракетный удар США по сирийской базе, но считает это недостаточным Эрдоган обсудил с Путиным химатаку в Сирии - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]