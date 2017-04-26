Жертвами авиаударов Турции на севере Сирии и Ирака стали более 30 человек - ТВ

В результате обстрелов турецкими ВВС позиций курдов на севере Сирии и в Ираке погибли более 30 человек и десятки пострадали, передает телеканал Fox News со ссылкой на двух представителей Пентагона.

По данным источников, среди погибших и пострадавших нет американских военных, они находились примерно в шести милях от места обстрелов.

Представители минобороны США рассказали, что "высокопоставленные российские чиновники связались с американскими коллегами, чтобы попытаться отговорить Турцию от нанесения ударов, но эти просьбы были проигнорированы турками".

Источники также сообщили, что курды не были заранее предупреждены о нанесении Турцией авиаудара. "Не хватило времени (чтобы предупредить - ИФ)", - приводятся слова источника.

Ранее во вторник стало известно, что авиация Турции нанесла серию ударов по позициям курдов на севере Сирии, а также в Ираке.

Как сообщили в генштабе вооруженных сил Турции, в результате операции, проведенной ВВС Турции в районе горы Синджар на севере Ирака и в районе горы Карачок на северо-востоке Сирии, уничтожены объекты террористов Рабочей партии Курдистана (РКП). В Турции РКП объявлена террористической группировкой.

Заместитель официального представителя госдепартамента США Марк Тонер заявил, что в Вашингтоне озабочены тем, что Турция нанесла удары по Ираку и Сирии без согласования с США или возглавляемой США коалицией.

По словам дипломата, США выразили свою озабоченность напрямую правительству Турции.