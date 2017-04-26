Радар для американской противоракетной системы THAAD доставлен на место развертывания в Южной Корее

Оборудование американского противоракетного комплекса подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности THAAD доставлено на место размещения в Южной Корее, сообщает агентство Yonhap.

"В среду шесть трейлеров с радаром и другим оборудованием для системы американской противоракетной обороны THAAD вошли на место развертывания на территорию поля для гольфа в Южной Корее, что вызвало столкновение между полицией и местными жителями", - говорится в сообщении.