Утвержден замгенпрокурора США, который, как ожидается, займется расследованием вмешательства в выборы

Сенат США во вторник утвердил кандидатуру Рода Розенстайна на пост заместителя генерального прокурора, сообщают американские СМИ.
За кандидатуру Р.Розенстайна проголосовали 94 членов верхней палаты конгресса США, против - шесть.
Ожидается, что замглавы минюста возглавит расследование предполагаемого вмешательства России в выборы в США, отмечают СМИ.
Ранее действующий генпрокурор США Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования любых дел, связанных с выборами в США.
Это произошло вскоре после того, как в американских СМИ появилась информация о двух его встречах с послом России в США Сергеем Кисляком. Представители демократов на этом основании потребовали отставки Дж.Сешнса, а также учреждения специального прокурора, который расследовал бы, во-первых, попытки предполагаемого вмешательства РФ в выборы в США, а также связи с Россией представителей избирательного штаба президента США Дональда Трампа.
Россия категорически отрицает свое вмешательство в американские выборы, а скандал, связанный с общением Дж.Сешнса с С.Кисляком, в Москве расценивают как "охоту на ведьм".
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