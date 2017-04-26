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Дальнее зарубежье 26.04.2017 09:40

Утвержден замгенпрокурора США, который, как ожидается, займется расследованием вмешательства в выборы

Сенат США во вторник утвердил кандидатуру Рода Розенстайна на пост заместителя генерального прокурора, сообщают американские СМИ.

За кандидатуру Р.Розенстайна проголосовали 94 членов верхней палаты конгресса США, против - шесть.

Ожидается, что замглавы минюста возглавит расследование предполагаемого вмешательства России в выборы в США, отмечают СМИ.

Ранее действующий генпрокурор США Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования любых дел, связанных с выборами в США.

Это произошло вскоре после того, как в американских СМИ появилась информация о двух его встречах с послом России в США Сергеем Кисляком. Представители демократов на этом основании потребовали отставки Дж.Сешнса, а также учреждения специального прокурора, который расследовал бы, во-первых, попытки предполагаемого вмешательства РФ в выборы в США, а также связи с Россией представителей избирательного штаба президента США Дональда Трампа.

Россия категорически отрицает свое вмешательство в американские выборы, а скандал, связанный с общением Дж.Сешнса с С.Кисляком, в Москве расценивают как "охоту на ведьм".

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Тэги: США, ЗАМГЕНПРОКУРОРА, УТВЕРЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]