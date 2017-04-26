Евро вырос к манату до 1,8626 AZN/1EUR

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 26 апреля установил на уровне 1,7025 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 26 апреля ЦБА определил 1,8627 манат/1EUR (25 апреля - 1,8492 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 26 апреля сохранил на уровне 0,0304 манат/1RUB.
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