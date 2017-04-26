АЖД продлил тендер на выбор подрядчика для модернизации тепловозов

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) продлил до июня сроки тендера на отбор подрядчика для модернизации 3 тепловозов серии ЧMЭ, отмечается в тендерном объявлении АЖД.
"Тендерные предложения принимаются до 30 мая 2017 года. Вскрытие конвертов с предложениями состоится 31 мая", - отмечает АЖД.
Главными критериями оценки тендерных предложений являются: низкая цена, высокое качество выполняемых работ, своевременное выполнение контракта, необходимый опыт, финансовое положение и соответствующие технические и кадровые возможности и срок гарантии.
Стоимость участия в тендере составляет 1 тыс. манат.
Н.Аббасова
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