АЖД продлил тендер на выбор подрядчика для модернизации тепловозов

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) продлил до июня сроки тендера на отбор подрядчика для модернизации 3 тепловозов серии ЧMЭ, отмечается в тендерном объявлении АЖД.

"Тендерные предложения принимаются до 30 мая 2017 года. Вскрытие конвертов с предложениями состоится 31 мая", - отмечает АЖД.

Главными критериями оценки тендерных предложений являются: низкая цена, высокое качество выполняемых работ, своевременное выполнение контракта, необходимый опыт, финансовое положение и соответствующие технические и кадровые возможности и срок гарантии.

Стоимость участия в тендере составляет 1 тыс. манат.

Н.Аббасова