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Инфраструктура и тендеры 26.04.2017 09:55

АЖД продлил тендер на выбор подрядчика для модернизации тепловозов

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) продлил до июня сроки тендера на отбор подрядчика для модернизации 3 тепловозов серии ЧMЭ, отмечается в тендерном объявлении АЖД.

"Тендерные предложения принимаются до 30 мая 2017 года. Вскрытие конвертов с предложениями состоится 31 мая", - отмечает АЖД.

Главными критериями оценки тендерных предложений являются: низкая цена, высокое качество выполняемых работ, своевременное выполнение контракта, необходимый опыт, финансовое положение и соответствующие технические и кадровые возможности и срок гарантии.

Стоимость участия в тендере составляет 1 тыс. манат.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТЕПЛОВОЗЫ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]