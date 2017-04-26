Борьбу с терроризмом нельзя использовать как предлог для военного вмешательства и давления на суверенные государства - Патрушев

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предостерег от попыток использовать борьбу с терроризмом для военного вмешательства в дела суверенных государств.

"Важно, чтобы борьба с терроризмом не превращалась в предлог для давления на суверенные государства, как это имеет место в отдельных регионах мира", - заявил Н.Патрушев, выступая на VI Московской конференции по международной безопасности, которая проходит под эгидой Минобороны РФ.

Н.Патрушев подчеркнул, что "тем более недопустимо военное вмешательство в дела государств, оказывающих эффективное сопротивление терроризму".

"В этих условиях необходима более эффективная координация в рамках ООН и других международных организаций, а также решительное сопротивление попыткам вывода террористов из под действий санкционных режимов Совета Безопасности (ООН)" , - подчеркнул Н.Патрушев.

Глава Совбеза РФ вновь указал на необходимость совместной борьбы с международным терроризмом. "Это зло не имеем национальной принадлежности и требует коллективного ответа. Ряды террористов пополняются выходцами из многих государств. В различных регионах мира создаются новые плацдармы ИГИЛ (Исламское государство - запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) и других международных террористических организаций", - сказал Н.Патрушев.

По его словам, "в данных условиях особую актуальность приобретает налаживание эффективного взаимодействия по линии силовых ведомств, включая обмен информацией о передвижениях иностранных боевиков и планируемых терактах, о формах и методах их деятельности и о конкретных лицах".

Глава Совбеза обратил внимание на то, что Международный банк данных ФСБ РФ по противодействию терроризму "предоставляет для этого оптимальные возможности".