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СНГ 26.04.2017 10:31

Борьбу с терроризмом нельзя использовать как предлог для военного вмешательства и давления на суверенные государства - Патрушев

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предостерег от попыток использовать борьбу с терроризмом для военного вмешательства в дела суверенных государств.

"Важно, чтобы борьба с терроризмом не превращалась в предлог для давления на суверенные государства, как это имеет место в отдельных регионах мира", - заявил Н.Патрушев, выступая на VI Московской конференции по международной безопасности, которая проходит под эгидой Минобороны РФ.

Н.Патрушев подчеркнул, что "тем более недопустимо военное вмешательство в дела государств, оказывающих эффективное сопротивление терроризму".

"В этих условиях необходима более эффективная координация в рамках ООН и других международных организаций, а также решительное сопротивление попыткам вывода террористов из под действий санкционных режимов Совета Безопасности (ООН)" , - подчеркнул Н.Патрушев.

Глава Совбеза РФ вновь указал на необходимость совместной борьбы с международным терроризмом. "Это зло не имеем национальной принадлежности и требует коллективного ответа. Ряды террористов пополняются выходцами из многих государств. В различных регионах мира создаются новые плацдармы ИГИЛ (Исламское государство - запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) и других международных террористических организаций", - сказал Н.Патрушев.

По его словам, "в данных условиях особую актуальность приобретает налаживание эффективного взаимодействия по линии силовых ведомств, включая обмен информацией о передвижениях иностранных боевиков и планируемых терактах, о формах и методах их деятельности и о конкретных лицах".

Глава Совбеза обратил внимание на то, что Международный банк данных ФСБ РФ по противодействию терроризму "предоставляет для этого оптимальные возможности".

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Тэги: РОССИЯ, МИР, АНТИТЕРРОР, ООН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]