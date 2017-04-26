Путин надеется, что на московской конференции по безопасности состоится прямой диалог по борьбе с терроризмом

Президент РФ Владимир Путин назвал терроризм основной угрозой глобальной и региональной безопасности.

Глава государства направил приветствие участникам и гостям VI Московской конференции по международной безопасности, которая открылась в среду.

"В повестке нынешней конференции серьезные, требующие взвешенных, консолидированных подходов темы, прежде всего это борьба с терроризмом как с основной угрозой глобальной и региональной безопасности", - говорится в приветствии В.Путина.

В.Путин заявил, что участникам конференции предстоит обсудить вопросы политико-дипломатического урегулирования многочисленных конфликтов, в первую очередь на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

"Особое внимание следует уделить проблемам противодействия не менее важным вызовам современности", - отметил глава государства.

"Уверен, что открытые конструктивные дискуссии, которые состоятся на площадке форума, предоставят участникам хорошую возможность для обмена наработанным опытом и информацией, расширения профессиональных контактов. Такой прямой плодотворный диалог, укрепляющий партнерство, сегодня в высшей степени необходим", - заявил В.Путин.