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СНГ 26.04.2017 10:45

Путин надеется, что на московской конференции по безопасности состоится прямой диалог по борьбе с терроризмом

Президент РФ Владимир Путин назвал терроризм основной угрозой глобальной и региональной безопасности.

Глава государства направил приветствие участникам и гостям VI Московской конференции по международной безопасности, которая открылась в среду.

"В повестке нынешней конференции серьезные, требующие взвешенных, консолидированных подходов темы, прежде всего это борьба с терроризмом как с основной угрозой глобальной и региональной безопасности", - говорится в приветствии В.Путина.

В.Путин заявил, что участникам конференции предстоит обсудить вопросы политико-дипломатического урегулирования многочисленных конфликтов, в первую очередь на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

"Особое внимание следует уделить проблемам противодействия не менее важным вызовам современности", - отметил глава государства.

"Уверен, что открытые конструктивные дискуссии, которые состоятся на площадке форума, предоставят участникам хорошую возможность для обмена наработанным опытом и информацией, расширения профессиональных контактов. Такой прямой плодотворный диалог, укрепляющий партнерство, сегодня в высшей степени необходим", - заявил В.Путин.

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Тэги: МОСКВА, КОНФЕРЕНЦИЯ, ПУТИН, ПРИВЕТСТВИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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