Шойгу называет ситуацию в Сирии гуманитарной катастрофой

Министр обороны РФ Сергей Шойгу охарактеризовал ситуацию в Сирии как гуманитарную катастрофу.

"Что касается гуманитарной ситуации в Сирии, то во многих районах иначе как катастрофической ее не назовешь", - сказал С.Шойгу в среду на московской конференции по международной безопасности, которая проходит под эгидой Минобороны РФ.

Он напомнил, что российские военные доставляют в Сирию гуманитарный груз.