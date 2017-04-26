Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8627 RUR   0.0304 GBR   2.1858 TRY   0.4759

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.23 Brent   51.60

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° Завтра 17° 28 Апр 10° 18° 29 Апр 11° 21°

СНГ 26.04.2017 11:32

Шойгу называет ситуацию в Сирии гуманитарной катастрофой

Министр обороны РФ Сергей Шойгу охарактеризовал ситуацию в Сирии как гуманитарную катастрофу.

"Что касается гуманитарной ситуации в Сирии, то во многих районах иначе как катастрофической ее не назовешь", - сказал С.Шойгу в среду на московской конференции по международной безопасности, которая проходит под эгидой Минобороны РФ.

Он напомнил, что российские военные доставляют в Сирию гуманитарный груз.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, СИРИЯ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Россия надеется, что Монголии повысит свой статус в ШОС - Шойгу Министр обороны Ирана примет участие в конференции по международной безопасности в Москве - источник Совет министров обороны стран СНГ, как ожидается, обсудит 26 мая в Москве развитие совместной воздушно-космической обороны Удар США в Сирии был тщательно продуман, чтобы не затронуть россиян - глава Минобороны Великобритании Конашенков: сирийская авиация нанесла удар в районе Хан Шейхун по складу боеприпасов террористов, откуда боеприпасы с химоружием доставлялись боевиками на территорию Ирака Шойгу ждет разъяснений Пентагона по поводу планов США вести диалог с РФ с позиции силы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]