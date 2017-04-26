Япония и Россия, вероятно, в мае начнут совместное изучение перспектив экономического сотрудничества на южных Курилах - ТВ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин в ходе встречи 27 апреля в Москве могут договориться о начале совместного исследование островов южных Курил для прояснения перспектив экономического сотрудничества в этом районе, сообщает в среду японский телеканал Эн-эйч-кей.

По данным телеканала, в случае достижения соглашения по этому вопросу уже в мае группа официальных лиц и бизнесменов из Японии и России отправится на острова Южных Курил.

Кроме этого, Эн-эйч-кей отмечает, что в ходе поездки японского премьера в Россию планируется подписать до 30 договоров о сотрудничестве в сфере медицины, энергетики и гуманитарных обменов.

Также С.Абэ и В.Путин на переговорах могут поднять темы визитов бывших японских жителей южных Курил на эти острова для посещения могил их предков, а также мер, направленных на улучшение условий таких поездок.

15-16 декабря прошлого года состоялся визит президента В.Путина в Японию. По итогам этой поездки Москва и Токио договорились обсудить возможность начала совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В соответствии с советско-японской декларацией 1956 года, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, СССР соглашался передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.