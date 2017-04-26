В Эстонии проходят мероприятия в память о переносе в 2007 году памятника Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков ("Бронзовый солдат") из центра города на окраинное Воинское кладбище, вызвавший протесты русскоязычного населения Эстонии.

Вечером в сквере Тынисмяги (Tonismagi), где ранее стоял монумент, будут зажжены свечи и возложены цветы. Цветы будут возложены и к подножью памятника на Воинском кладбище. В пятницу в Таллине посол России в Эстонии Александр Петров проведет посвященную тем событиям пресс-конференцию.

В среду СМИ Эстонии вышли с передовыми статьями, воспоминаниями участников тех событий и комментариями политиков. В публикациях отмечается, что события "Бронзовой ночи" привели к обострению межнациональных отношений, но при этом во многих публикациях оправдываются действия правительства.

"Правительство все время искало мирное решение, пытались переговорить и с Кремлем, используя посредничество ныне покойного патриарха Алексия, но в один день получило однозначный ответ, что нет, никакого удаления монумента не будет. Это была весть, что желают пойти на конфликт", - написал экс-премьер Эстонии, вице-президент Европейской комиссии Андрус Ансип (Andrus Ansip) в среду в газете Postimees.

По его словам, "позже стало известно, что в Таллине в то время находились офицеры одного государства, специализировавшиеся на массовых беспорядках".

Экс-премьер считает, что "бронзовая ночь была проявлением патриотизма и четкой вестью, что Эстония является независимым государством, со своим правительством и что мы не получаем приказы из Кремля. Да, это был относительно болезненный и дорогой урок, но он прошел".

26-28 апреля 2007 года в Эстонии вспыхнули массовые волнения среди русскоязычного населения в связи с решением правительства перезахоронить останки советских солдат и перенести памятник Воину-освободителю. Эти действия были восприняты русскоязычным населением как глумление над памятью павших. В ходе волнений было задержано около 1,2 тыс. человек, ранено около 50 человек. Был убит гражданин РФ Дмитрий Ганин. Волнения затем переросли в массовые беспорядки.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства Д.Ганина в Эстонии, его виновные до сих пор эстонскими властями не установлены. МИД России и посольство РФ в Эстонии неоднократно выражали серьезную озабоченность бездействием правоохранительных органов Эстонии в расследовании гибели Д.Ганина. В Москве не исключают, что в связи с истечением в 2017 году срока давности в Эстонии может быть прекращено следствие по делу Д.Ганина.

В связи с "бронзовыми событиями" против четверых организаторов были возбуждены уголовные дела, но все они были оправданы судом.

Европейский суд по правам человека постановил выплатить 20 тыс. евро четверым защитникам Бронзового солдата, пострадавшим от действий полиции и ее добровольных помощников.