Добыча газа в Азербайджане в 2025г достигнет 40 млрд кубометров в год – SOCAR

Добыча газа в Азербайджане к 2025 году достигнет 40 млрд кубометров в год, заявил первый заместитель начальника отдела экспорта газа компании SOCAR Назим Самедзаде.

"К 2025 году объем добычи коммерческого газа в Азербайджане достигнет 40 млрд кубометров в год", - сказал Н.Самедзаде в среду, выступая на II международном форуме "Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия".

По его словам, увеличение добычи газа в Азербайджане будет связана с разработкой месторождений Шах-Дениз, Абшерон, Умид.

"В дальнейшем планируется разведки на перспективных структурах Нахчыван, Шафаг-Асиман, Зафар-Машал и др.", - отметил он.

Н.Самедзаде подчеркнул, что Азербайджан станет для Европы новым источником энергобезопасности и диверсификации поставок газа (экспорт газа в Европу начнется в 2020 году – ИФ).

В 2016 году добыча газа в Азербайджане составила 29 млрд 331,3 млн кубометров.

Минэнерго Азербайджана добычу газа в 2017 году прогнозирует на уровне 29 млрд 561 млн кубометров.

А.Азизов