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СНГ 26.04.2017 12:13

ИГИЛ пытается объединиться с другими группировками - глава ФСБ

По информации спецслужб, запрещенная в РФ ИГИЛ ведет переговоры об объединении с другими террористическими группировками, идет создание опорных пунктов террористов на новых территориях, заявил глава ФСБ Александр Бортников.

"Поступают данные о переговорах ИГИЛ с другими группировками относительно возможного объединения", - сказал А.Бортников, выступая на международной конференции по международной безопасности в Москве.

Он также отметил, что "главари крупнейших международных террористических группировок, таких, как ИГИЛ, "Джабхат-ан-Нусра", а также остатки ранее существовавших структур, подобных "Аль-Каиде" , осознавая, что им грозит полное уничтожение в зонах их прежнего доминирования, начали менять свою тактику".

"В частности, они активизировали переброску боевиков в Афганистан, Йемен и вглубь африканского континента, а также приступили к созданию там опорных пунктов и баз", - заявил директор ФСБ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ФСБ, ИГИЛ, ГРУППИРОВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]