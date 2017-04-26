ИГИЛ пытается объединиться с другими группировками - глава ФСБ

По информации спецслужб, запрещенная в РФ ИГИЛ ведет переговоры об объединении с другими террористическими группировками, идет создание опорных пунктов террористов на новых территориях, заявил глава ФСБ Александр Бортников.

"Поступают данные о переговорах ИГИЛ с другими группировками относительно возможного объединения", - сказал А.Бортников, выступая на международной конференции по международной безопасности в Москве.

Он также отметил, что "главари крупнейших международных террористических группировок, таких, как ИГИЛ, "Джабхат-ан-Нусра", а также остатки ранее существовавших структур, подобных "Аль-Каиде" , осознавая, что им грозит полное уничтожение в зонах их прежнего доминирования, начали менять свою тактику".

"В частности, они активизировали переброску боевиков в Афганистан, Йемен и вглубь африканского континента, а также приступили к созданию там опорных пунктов и баз", - заявил директор ФСБ.