Японский министр покинул пост после неаккуратного заявления о землетрясении 2011 года

Японский министр по реконструкции районов, пострадавших от стихийных бедствий, Масахиро Имамура подал в отставку после того, как накануне допустил двусмысленное высказывание о землетрясении и цунами 2011 года, сообщают японские СМИ.
"Хорошо, что катастрофа произошла там, в Тохоку (регион на востоке и севере острова Хонсю - ИФ)", - сказал М.Имамура в ходе банкета.
"Если бы она случилась ближе к столичной зоне, ущерб был бы колоссальным", - добавил он.
В итоге премьер-министр Японии Синдзо Абэ, также присутствовавший на мероприятии, был вынужден извиниться перед гостями за слова М.Имамуры, а также принести очередные извинения в среду.
"Как премьер-министр я хотел бы принести глубокие извинения людям из пострадавших районов", - сказал премьер.
Сам М.Имамура, подавший прошение об отставке, в свою очередь заявил, что сожалеет о сказанном.
Новым министром по реконструкции, как ожидается, станет Масаёси Ёсино.
11 марта 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0, которое вызвало цунами. По последним подсчетам, жертвами катастрофы стали 15 893 человека. Еще 2553 человек считаются пропавшими без вести.
Кроме этого, гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной катастрофе с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
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