Проблему разграничения сирийской оппозиции и террористической группировки Джабхат-ан-Нусра удалось сдвинуть с мертвой точки, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Согласованные действия России, Ирана и Турции, выступивших гарантами введения режима прекращения боевых действий в Сирии, позволили в рамках Астанинского форума наладить прямой диалог между вооруженной оппозицией и сирийским правительством", - сказал С.Шойгу в среду на VI Московской конференции по международной безопасности.

"Усилиями трех стран удалось сдвинуть с мертвой точки проблему разграничения на местности "Джабхат-ан-Нусры" и конструктивной оппозиции", - сообщил министр.