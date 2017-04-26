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Регион 26.04.2017 12:29

РФ, Иран и Турция сдвинули с мертвой точки проблему разграничения "ан-Нусры" и конструктивной оппозиции Сирии - Шойгу

Проблему разграничения сирийской оппозиции и террористической группировки Джабхат-ан-Нусра удалось сдвинуть с мертвой точки, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Согласованные действия России, Ирана и Турции, выступивших гарантами введения режима прекращения боевых действий в Сирии, позволили в рамках Астанинского форума наладить прямой диалог между вооруженной оппозицией и сирийским правительством", - сказал С.Шойгу в среду на VI Московской конференции по международной безопасности.

"Усилиями трех стран удалось сдвинуть с мертвой точки проблему разграничения на местности "Джабхат-ан-Нусры" и конструктивной оппозиции", - сообщил министр.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ТЕРРОРИСТЫ, ОППОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]