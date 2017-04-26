СПГ-терминал и электростанция SOCAR Trading на Мальте обеспечат 40% острова в электроэнергии

SOCAR Trading открыла газовый терминал и электростанцию на Мальте, заявил руководитель департамента развития проектов и инвестиций компании Тогрул Кочарли.
"Мы открыли на Мальте газовый терминал и электростанцию, это наш первый такой комбинированный проект. Электростанция будет обеспечивать 40% потребностей Мальты в электроэнергии", - сказал Т.Кочарли в среду в Баку, выступая на II международном форуме "Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия".
По его словам, преимуществом данного проекта является тот факт, что "мы гарантировали неизменную цену на газ и электричество в течение пяти лет".
На Мальте, в городе Марсашлокк, 24 апреля прошла церемония открытия газового терминала и электростанции, построенных компанией ElectroGas Malta, одним из учредителей которой является SOCAR Trading.
SOCAR, поставляя газ на Мальту в форме СПГ, на свою новую электростанцию, а также продавая его государственной энергетической компании Enemalta, создала в стране условия для полного отказа от мазута, как источника выработки электроэнергии.
SOCAR Trading, являясь частью консорциума ElectroGas Malta, в 2013 году победила в тендере правительства Мальты по газификации острова для выработки электроэнергии. В партнерстве с Siemens и местной инвестиционной компанией GEM, SOCAR Trading координировал проект стоимостью более 500 млн евро по строительству новой электростанции мощностью в 210 МВт и терминала по регазификации СПГ на острове. Строительство было начато в декабре 2014 года и завершено в январе 2017 года.
Также в январе 2017 года была получена первая партия сжиженного газа - SOCAR Trading является эксклюзивным поставщиком СПГ для проекта.
ElectroGas Malta в течении 18 лет будет поставлять электроэнергию и природный газ государственной энергетической компании Enemalta.
А.Азизов
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