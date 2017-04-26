Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8627 RUR   0.0304 GBR   2.1858 TRY   0.4759

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.23 Brent   51.60

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° Завтра 17° 28 Апр 10° 18° 29 Апр 11° 21°

ТЭК 26.04.2017 11:51

СПГ-терминал и электростанция SOCAR Trading на Мальте обеспечат 40% острова в электроэнергии

SOCAR Trading открыла газовый терминал и электростанцию на Мальте, заявил руководитель департамента развития проектов и инвестиций компании Тогрул Кочарли.

"Мы открыли на Мальте газовый терминал и электростанцию, это наш первый такой комбинированный проект. Электростанция будет обеспечивать 40% потребностей Мальты в электроэнергии", - сказал Т.Кочарли в среду в Баку, выступая на II международном форуме "Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия".

По его словам, преимуществом данного проекта является тот факт, что "мы гарантировали неизменную цену на газ и электричество в течение пяти лет".

На Мальте, в городе Марсашлокк, 24 апреля прошла церемония открытия газового терминала и электростанции, построенных компанией ElectroGas Malta, одним из учредителей которой является SOCAR Trading.

SOCAR, поставляя газ на Мальту в форме СПГ, на свою новую электростанцию, а также продавая его государственной энергетической компании Enemalta, создала в стране условия для полного отказа от мазута, как источника выработки электроэнергии.

SOCAR Trading, являясь частью консорциума ElectroGas Malta, в 2013 году победила в тендере правительства Мальты по газификации острова для выработки электроэнергии. В партнерстве с Siemens и местной инвестиционной компанией GEM, SOCAR Trading координировал проект стоимостью более 500 млн евро по строительству новой электростанции мощностью в 210 МВт и терминала по регазификации СПГ на острове. Строительство было начато в декабре 2014 года и завершено в январе 2017 года.

Также в январе 2017 года была получена первая партия сжиженного газа - SOCAR Trading является эксклюзивным поставщиком СПГ для проекта.

ElectroGas Malta в течении 18 лет будет поставлять электроэнергию и природный газ государственной энергетической компании Enemalta.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: SOCAR, МАЛЬТА, ПРОЕКТ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]