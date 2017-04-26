Мецаморская АЭС в Армении угрожает жизни миллионов людей от Каспия до Средиземноморья – МИД Азербайджана

Построенная в 1976 году на территории Армении по технологиям Чернобыльской атомной электростанции Мецаморская АЭС угрожает жизни миллионов людей от Каспийского до Средиземного морей, заявляет министерство иностранных дел Азербайджана.

«Выражая свою солидарность с Беларусью, Украиной и Россией в День памяти о жертвах Чернобыля, непосредственно пострадавших в результате этой трагедии, хотим обратить внимание международного сообщества на угрозу, исходящую от Мецаморской АЭС, построенную по технологиям Чернобыльской АЭС в 1976 году на территории Армении», - отмечает МИД.

Мецаморская АЭС – единственная в мире атомная станция, работающая в настоящее время на технологиях Чернобыльской.

«Со дня строительства на станции не проводились серьезные капитальные ремонтные работы. Мецаморская АЭС расположена в активной сейсмической зоне. У Армении не хватает материальных ресурсов для поддержания и эксплуатации Мецаморской АЭС в соответствии с требованиями технической безопасности, а комплектующие части, вышедшие из строя, не заменяются своевременно», - говорится в заявлении.

Кроме того, в Армении наблюдается нехватка кадров для обеспечения эксплуатации станции в соответствии с требованиями, большинство специалистов, прошедших специальную подготовку во времена СССР, эмигрировали из страны.

В заявлении подчеркивается, что под большим вопросом остается и соответствие Мецаморской АЭС стандартам безопасности при возможных столкновениях самолетов с атомных станций, принятых после событий 11 сентября.

«Кроме того, не осуществляется на должном уровне и охрана станции. Мецаморская АЭС играет роль базы ядерной контрабанды и ядерного терроризма, что доказывают факты неоднократного задержания лиц на территории других стран с радиоактивными веществами, вывезенными из этой АЭС», - отмечает МИД.

Также, в Баку выражают обеспокоенность тем, что устаревшие технологии и ненадлежащее соблюдение правил технической безопасности в работе станции создает серьезную угрозу для окружающей среды Армении и всего региона, подвергает радиоактивному загрязнению водные бассейны и трансрегиональные реки.

«Продолжение Арменией эксплуатации морально и технически израсходовавшей все свои ресурсы Мецаморской АЭС является наглядным примером безответственного поведения Еревана перед международной общественностью. Вместо того, чтобы извлечь урок из Чернобыльской трагедии, Армения ставит под угрозы жизни миллионов людей в бассейне Каспийского, Черного и Средиземного морей», - говорится в заявлении.

МИД напомнил, что деятельность подобных станций на территории Болгарии и Словакии была прекращена при поддержке ЕС, Армения же, отказалась от помощи Евросоюза и других институтов по приостановлению деятельности Мецаморской АЭС.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана призвало ООН, МАГАТЭ, международные институты, СМИ и здравомыслящих людей в самой Армении активизировать усилия для прекращения деятельности Мецаморской АЭС, которая является Чернобыльской угрозой для всего региона.

Ф.Исазаде